Um ferry ficou sem electricidade no mar Báltico com 335 pessoas a bordo e lançou o pânico ao ser emitido um pedido de socorro aparentemente devido a um incêndio.



De acordo com um porta-voz da companhia dinamarquesa DFDS, tudo não passou de um falso alarme.



"Houve vibração e fumo, mas nenhum incêndio", disse o porta-voz à agência Reuters, contradizendo relatos anteriores do exército lituano de um incêndio a bordo do navio.



A embarcação terá agora de ser rebocada para a cidade portuária de Klaipeda, na Lituânia, após ter sofrido problemas técnicos.



O ferry navegava da Alemanha para a Lituânia.



De acordo com a agência Reuters, os militares lituanos enviaram um helicóptero para o ferry e tinham mais dois prontos, caso fosse necessário, após o pedido de socorro.