Com a nova lei de Protecção de Dados, que deverá agora passar na Comissão Parlamentar, Espanha irá garantir como um direito a desconexão digital dos trabalhadores fora do seu horário laboral, explica o site 20minutos.

O projecto-lei, que deverá ser aprovado pelos grupos parlamentares "com grande consenso", segundo o deputado socialista espanhol Artemi Rallo, irá permitir, além da desconexão, o direito "ao esquecimento" das pessoas na Internet – caso sejam "inadequados, não pertinentes ou excessivos" com o passar do tempo. É o caso de pessoas que cumpriram a sua pena de prisão e que queiram que esses dados não estejam disponíveis ao público.



"Em nenhum caso se pode menosprezar o direito à intimidade dos trabalhadores" com o argumento da segurança, explicou à agência Efe a deputada Sara Carreño, do partido Unidos Podemos.

A proposta, apresentada pelo PSOE, inclui, ainda, uma garantia de protecção da intimidade dos trabalhadores – com recurso a protocolos de utilização de dispositivos digitais, acordados pela empresa e pelos trabalhadores.