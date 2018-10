Quase quatro anos depois de escapar ao Estado Islâmico, que a vendeu como escrava sexual, a refugiada voltou a ter "amor e felicidade" na vida.

"Muitos estão aqui para contar as suas histórias de sucesso. Mas a história que vos vou contar não é de sucesso, mas sim como os meus sonhos, de um dia para o outro, foram destruídos." Foi assim que Fareeda Khalaf começou o seu discurso nas Conferências do Estoril em Maio de 2017, descrevendo como foi violada, agredida e insultada por soldados do Estado Islâmico, que lhe chamavam "adoradora do diabo" por pertencer à etnia-religiosa yazidi. Um ano depois do seu discurso - e quase quatro anos depois dos quatro meses de cativeiro -, a refugiada casou-se e voltou a ter "amor e felicidade na vida".



"Nunca pensei que iria conseguir voltar a ter um novo mundo para mim, com amor e felicidade, depois de tudo o que aconteceu. E mesmo assim aqui estou, a embarcar no que me resta viver, com o homem dos meus sonhos", disse emocionada ao Daily Mail.



"Apesar de estar devastada do meu pai não me ter podido levar ao altar, eu sinto que me juntei a uma enorme família que ajudou a construir este dia de casamento", concluiu ao jornal britânico.



Fareeda foi raptada pelo Estado Islâmico no dia 15 de Agosto de 2014, quando o grupo jihadista invadiu e cercou Kocho, exigindo a conversão de todos os habitantes. Os homens da cidade foram prontamente mortos e as mulheres e crianças, que se recusaram a converter ao islamismo, foram levadas para o mercado de escravos de Raqqa, a auto-proclamada capital do EI na Síria.



"O Estado Islâmico tirou-me tudo. Destruiu a minha vila e matou o meu pai e irmão mais velho. Já a minha mãe foi vendida e tentaram fazer uma lavagem cerebral aos meus irmãos mais novos", disse Fareeda em entrevista à SÁBADO, aquando da visita ao Estoril.



Em Raqqa, Khalaf foi vendida a um soldado líbio, que a escolheu após a examinar "como se fosse gado". Viu-lhe os dentes, as pernas e o rosto. Ao longo de quatro meses de cativeiro, Fareeda foi vendida em várias ocasiões, por soldados que gostavam "da sua insolência", e recomprada por 50 dólares. E continuou a ser abusada sexualmente e constantemente agredida pelos "donos".



No fim de 2014, Fareeda estava em al-Omar, um campo de gás do Estado Islâmico, quando planeou a fuga em conjunto com outras prisioneiras. Numa madrugada chuvosa, caminhou quilómetros de Omar até quase Hasaka, onde foi socorrida e levada para um campo de refugiados de Dohuk onde reencontrou mãe e irmãos mais novos, mas onde também ficou a saber das mortes de pai e irmão.



Quase quatro anos depois, Khalaf casou-se com Nazhan Hassan, de 24 anos, que viaja ao seu lado para todo o lado, ajudando-a a contar a sua história um pouco por todo o mundo, defendendo a causa yazidi. "Tenho tanto orgulho nela, é uma autêntica lutadora. Agora, estamos a planear um futuro bonito juntos, onde ela jamais terá que voltar a enfrentar a vida sozinha", fala Hassan.