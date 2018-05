Empresa Kellogg cessa operações e deixa venezuelanos sem cereais

O documento explica que "a degradação da situação económica e social no país obriga a companhia a parar as suas operações e a sair" da Venezuela, ficando suspendida a distribuição dos produtos da marca.



"A partir de agora nenhum produto Kellogg poderá ser comercializado no país, sem autorização expressa da empresa", explica.



A suspensão das operações apanhou de surpresa os mais de 400 empregados da companhia, que permaneceram hoje, durante horas, às portas da fábrica, na cidade venezuelana de Maracay, 100 quilómetros a oeste de Caracas.



Entretanto a filial da empresa norte-americana Kellogg notificou os trabalhadores que foi-lhes depositado "o pagamento completo dos salários, benefícios e prestações sociais, em virtude da terminação laboral (?) em conformidade com a lei".



Nos últimos anos empresas internacionais como a Clorox, Kimberly Clark e a General Motors, deixaram o país, devido à crise político-económico e a alegadas pressões governamentais.



Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas dos empresários sobre dificuldades para obter localmente e importar matéria prima.



No país vigora, desde 2003, um férreo sistema de controlo cambial que impede a livre obtenção local de moeda estrangeira e obriga os empresários a acudir às autoridades a fim de obter as autorizações para aceder a dólares para as importações.



Algumas empresas queixam-se de dificuldades para repatriar o capital produzido pelas vendas.

