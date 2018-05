O apartamento, de 297 metros quadrados, tem quatro quartos, piscina e churrasqueira e localiza-se em Guarujá, uma estância balnear perto de São Paulo.

O triplex à beira-mar considerado pela justiça brasileira como suborno pago ao ex-presidente Lula, condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção, foi leiloado hoje na Internet por 2,2 milhões de reais, cerca de 500 mil euros.



Apenas uma proposta de compra foi registada para o apartamento, cinco minutos antes do horário definido pelo site do leilão, embora a página tenha registado mais de 50 mil acessos.



No site é também possível verificar que o potencial interessado na aquisição, cuja identidade não é revelada, acedeu à página da Internet a partir da capital brasileira, Brasília.



Enquanto a documentação do apartamento não está totalmente resolvida, o triplex mantém-se em nome da OAS, uma construtora acusada de o ter oferecido a Lula em troca de favores na concessão de contratos públicos com a empresa estatal Petrobras.



Os 2,2 milhões de reais, valor mínimo estipulado pelo leilão, corresponde exactamente ao total de subornos atribuídos ao ex-presidente (2003-2010), segundo os procuradores, na renovação do apartamento.



O leilão foi decidido em Janeiro pelo juiz anti-corrupção Sérgio Moro, que sentenciou Lula a nove anos e seis meses de prisão em Julho. Em Janeiro, a sentença aumentou para 12 anos e um mês de prisão.



No final de Janeiro, o juiz Moro determinou que o produto da venda do apartamento devia ser doado à Petrobras.



Lula, de 72 anos, que começou a cumprir a sentença de prisão no início de Abril em Curitiba (sul) diz estar inocente e alega que não há provas concretas de que o apartamento lhe era destinado.



Segundo a leiloeira, o apartamento, de 297 metros quadrados, tem quatro quartos, piscina e churrasqueira e localiza-se em Guarujá, uma estância balnear perto de São Paulo.