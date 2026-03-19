Emirados fecham instalações de gás e petróleo devido a queda de destroços de mísseis iranianos

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Restos de mísseis atingiram esta quinta-feira (hora local) as instalações de gás e um campo petrolífero nos Emirados Árabes Unidos, que foram encerrados, na sequência de ataques iranianos contra infraestruturas energéticas dos países do golfo Pérsico.



Petróleo Charlie Riedel/AP

O Gabinete de Imprensa de Abu Dhabi informou nas suas redes sociais que as autoridades estão a responder a "incidentes" ocorridos nas instalações de gás de Habshan e no campo de Bab.

Estes incidentes, que não causaram feridos, foram provocados pela queda de restos de mísseis lançados do Irão e intercetados pelas defesas aéreas.

Um dos ataques iranianos mais graves de hoje foi o que afetou a refinaria de Ras Laffan, a principal de gás natural liquefeito do Qatar, que sofreu um incêndio e danos graves.

Estes ataques ocorrem depois de Israel ter atacado as instalações de gás de Pars Sul, que fazem parte do maior campo de gás do mundo partilhado pelo Irão e Qatar, pelo que o Exército iraniano prometeu que não ia ficar impune.

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