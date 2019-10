Donald Trump pediu ajuda à Austrália para descredibilizar o relatório Mueller

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump pressionou o primeiro ministro da Austrália, Scott Morrison, para que ajudasse o procurador-geral norte-americano William Barr a reunir informações para descredibilizar a investigação conduzida pelo ex-procurador-geral Robert Mueller, sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

A informação sobre o telefonema entre Trump e Morrison foi divulgada na passada segunda-feira pelo jornal norte-americano The New York Times, que afirma que apenas um pequeno grupo de assessores do presidente é que teve acesso.

Donald Trump está a ser alvo de um processo de "impeachment" na Câmara dos Deputados – por alegadamente ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a colaborar numa investigação contra o filho do candidato democrata Joe Biden.

O artigo do jornal afirma que, em ambos os casos, Trump usou o procurador-geral William Barr como parceiro em esquemas que envolviam líderes estrangeiros para obter benefícios pessoais.

O relatório Mueller, sobre possíveis ligações entre a Rússia e a campanha eleitoral de Trump, não mencionou diretamente a Austrália, mas confirmou que o país teve um papel central na origem da investigação. Os documentos afirmam que informações de um "governo estrangeiro" levaram o FBI a "abrir uma investigação se indivíduos associados à campanha de Trump estavam a coordenar com o governo russo as suas atividades de interferência", lê-se no jornal.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros australiano, Alexander Downer, foi alegadamente informado em 2016 por George Papadopoulos, um assessor da campanha de Trump, que a Rússia tinha informações prejudicais sobre Hillary Clinton. O ex-ministro relatou os detalhes da conversa, que Papadopoulos negou ao FBI.