Elon Musk: “Está na hora de Trump pendurar o chapéu”

Elon Musk já respondeu a Donald Trump depois de este lhe ter chamado "artista da treta". No Twitter, o bilionário dono da Tesla e da SpaceX escreveu: "Eu não odeio o homem mas está na hora de Trump pendurar o chapéu." Adicionou ainda: "Os democratas também deviam desistir do ataque – não o façam como se a única maneira de Trump sobreviver é reconquistar a presidência."







Os comentários de Donald Trump surgiram depois de Elon Musk ter desistido da compra do Twitter, e durante um comício em Anchorage, no Alasca."Musk disse no outro dia, ‘nunca votei num republicano’. Eu disse que não sabia disso; ele disse-me que tinha votado em mim. Ele é outro artista da treta, mas não vai comprar [o Twitter]", afirmou.Em junho, Elon Musk contou que ainda não tinha decidido quem ia apoiar nas próximas eleições presidenciais uma semana depois de revelar no Twitter que estava mais inclinado para Ron DeSantis, o governador da Flórida.Esta segunda-feira, 11, Elon Musk foi mais longe e disse que caso DeSantis concorra contra Biden em 2024, "então DeSantis vencerá facilmente". Caso Trump se candidatasse, "teria 82 anos no fim do mandato, o que é demasiado velho para ser diretor de alguma coisa, quanto mais presidente dos EUA".