Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, já votou nas eleições presidenciais de 2020. O voto foi feito numa biblioteca de West Palm Beach, que não fica longe do seu resort em Mar-a-Lago."Foi uma votação muito segura, muito mais segura do que quando se envia um boletim, posso dizer-vos isso", afirmou, referindo-se ao voto postal. "Tudo foi perfeito. Muito estrito, pelas regras. Quando se envia um boletim, nunca pode ser assim. Nunca podia ser seguro como desta maneira."A votação antecipada nas eleições presidenciais norte-americanas arrancou no estado da Flórida esta segunda-feira, dia 19. Mais de 52 milhões de norte-americanos já votaram, de acordo com o Election Project , um site mantido por um professor de ciência política da Universidade da Flórida.Quando questionado por um repórter sobre em quem tinha votado, Trump sorriu e disse: "Votei num tipo chamado Trump."Faltam dez dias para as eleições presidenciais norte-americanas. Do lado dos Democratas, Trump irá disputar a eleição com Joe Biden.