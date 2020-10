Uma estudante de 19 anos de Biologia que escreveu um comentário no Facebook a dizer que o professor Samuel Paty, que foi morto por um extremista islâmico em França, merecia morrer, foi condenada a quatro meses de prisão. Terá ainda que fazer um curso de cidadania nos próximos seis meses.A estudante fez o comentário a uma notícia do jornal L'Est Républicain partilhada na rede social, que anunciava uma vigília em memória do professor morto por exibir caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão."Ele merecia não ser decapitado, mas morrer, sim", escreveu a estudante. O comentário foi publicado numa plataforma para denunciar conteúdos online ilegais. A detenção ocorreu na Universidade de Besançon, por ela frequentada."Arrependo-me de ter escrito este comentário, peço desculpa. Sou contra o que escrevi", disse em tribunal. A jovem indicou ainda que as mensagens não correspondem ao que é e que não estava a par das circunstâncias da morte do professor."Eu não sou de todo contra [Paty] mostrar uma caricatura. Ele é um professor que apresenta a sua aula como deseja", afirmou a estudante, que pertence a uma família muçulmana e pratica a religião em casa, segundo disse.A procuradora Margaret Parietti pedia seis meses de prisão e 180 horas de trabalho comunitário. A advogada de defesa, Caroline Espuche, falou de "uma jovem bem inserida" que "não vê as notícias" e "não sabia muito sobre Samuel Paty".Paty tinha 47 anos e ensinava História e Geografia em Conflans-Sainte-Honorine, nos arredores de Paris (França). Mais de 20 pessoas foram detidas em relação com o homicídio.