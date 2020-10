Coreia do Norte preocupada com “poeira amarela” que pode trazer a Covid-19 da China

A Coreia do Norte lançou avisos aos seus cidadãos para permanecerem em casa, por temer que uma nuvem de "poeira amarela" proveniente da China possa trazer para o país o novo coronavírus, responsável pela doença covid-19.

Na televisão estatal norte-coreana foram vários os alertas meteorológicos esta quarta-feira, referindo que uma "poeira amarela" iria atingir a Coreia do Norte no dia seguinte, esta quinta-feira. Segundo Pyongyang, a poeira carregaria consigo "material tóxico, vírus e microrganismos patogénicos", com as ruas da capital a ficarem desertas.

"Numa altura em que as infeções pelo novo coronavírus continuam a aumentar em todo o mundo, temos de lutar contra a poeira amarela e tomar medidas tornou-se cada vez mais crítico", referia o jornal oficial do partido da Coreia do Norte, Rodong Sinmun, esta quinta-feira.

Estas nuvens de poeira estão relacionadas com a areia dos desertos da Mongólia e da China, que atingem por vezes a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em determinadas alturas do ano.

No entanto, não existem quaisquer provas de que o vírus da Covid-19 consiga espalhar-se a partir do deserto de Gobi, que fica a 1.900 quilómetros da Coreia do Norte. Segundo autoridades de saúde de todo o mundo, a distância de segurança do novo coronavírus é de apenas dois metros, embora pequenas gotículas do vírus consigam permanecer no ar por horas.

As notícias vindas da Coreia do Norte são ainda mais surpreendentes tendo em conta que o país não registou até ao momento quaisquer casos de infeção pela Covid-19, algo altamente suspeito dada a proximidade geográfica com a China, país onde se iniciou a pandemia.