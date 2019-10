Eleições em Moçambique: Contagem oficial dá vantagem à Frelimo

As autoridades moçambicanas começaram esta sexta-feria a divulgar na Internet a contagem de votos das eleições gerais, que dão vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), quando estão contados cerca de 10% dos votos para as presidenciais e legislativas. Os dados provisórios estão disponíveis no endereço rprovisorio.stae.org.mz na Internet e às 15h00 (menos uma hora em Lisboa) dão 75% dos votos a Filipe Nyusi, candidato presidencial da Frelimo.Ossufo Momade, candidato da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), tem 19%, Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) tem 4% e Mário Albino, pelo partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral (AMUSI), regista 0,5%. Na votação para o parlamento, a Frelimo tem 70%, a Renamo 22% e o MDM 4%.No que respeita à eleição de governadores e assembleias provinciais, a Frelimo lidera nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete e Maputo, sendo que as contagens ainda não chegam a um quinto dos votos. Ainda não há dados publicados sobre Niassa, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza, nem Maputo Cidade.Uma fonte das autoridades eleitorais disse à Lusa que hoje se espera a divulgação dos apuramentos ao nível dos 154 distritos do país e, durante o fim de semana, o apuramento ao nível das 11 províncias. A lei prevê que os trabalhos de centralização nacional e apuramento geral, último nível do processo, tenham início na segunda-feira, dia 21 e incluam a apreciação de questões prévias e requalificação de votos.Até dia 30, os resultados devem ser anunciados em cerimónia pública pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições.