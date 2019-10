O bando de ladrões especializado em futebolistas

A Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil espanhola encontrou os ladrões que se dedicavam a assaltar as casas de jogadores de futebol de renome. Entre as vítimas estão o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, e os jogadores do mesmo clube Isco, Casemiro e Lucas Vázquez. O jogador do Atlético de Madrid Thomas Partey também foi uma das vítimas.

Os detidos, três albaneses e um espanhol, também são culpados de pelo menos um roubo nas Astúrias, especificamente na cidade de La Manjoya, onde assaltaram uma chalé – da qual foram roubadas joias de alto valor, dinheiro e outros pertences. O roubo foi denunciado no posto da Guarda Civil de Ribera de Arriba.

Os assaltantes foram classificados como perigosos, porque iam às casas enquanto estavam lá os moradores. O caso permanece em segredo, embora se saiba que o líder dos assaltantes é um albanês, cuja identidade corresponde às iniciais MZ. O assaltante também esteve envolvido no violento roubo da casa do apresentador de televisão José Luis Moreno, cometido em La Maraleja em 2007, durante o qual a vítima foi brutalmente torturada.

Na zona dos assaltos existem várias casas luxuosas e embora a maioria esteja protegida com sistemas de alarme, os assaltantes conseguiram entrar facilmente. No total, os ladrões são culpados de vinte crimes, incluindo o assalto à casa de Morata, um jogador do Atlético de Madrid. Além dos roubos, são considerados autores do furto de automóveis pertencentes a um grupo criminoso, receção de material roubado e de falsificar documentos.

A investigação ainda está aberta sob a direção do Tribunal de Justiça de Instrução de Madrid, pois a polícia ainda está à procura de um quinto membro do grupo. As autoridades também encontraram joias e relógios – que já foram devolvidos aos proprietários –, dez mil euros em dinheiro e material de disfarce para não serem reconhecidos através das imagens de videovigilância. A Guarda Civil ainda está a tentar perceber como é que os ladrões tiveram acesso às informações das casas, para conseguirem realizar os roubos.