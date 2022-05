Ela vive na sombra do presidente Macron

Estava muito, muito calor em Marselha, como vocês viram…” Foi assim que o Presidente de França, no programa de TV, C à Vous, reagiu à foto tirada dois dias antes pela fotógrafa oficial, Soazig de la Moissonnière. A poucos dias da segunda volta das presidenciais, que venceria com cerca de 58% dos votos, Emmanuel Macron aparece numa posição relaxada num sofá, com uma camisa branca aberta revelando o peito peludo. A publicação tornou-se viral, com mais de 28 mil gostos, e circulou em todos os sites.