Duas jovens disfarçam-se de idosas para receber vacina contra a covid-19

As duas mulheres, na casa dos 20 anos, receberam a primeira dose da vacina e tentavam receber a segunda. As autoridades norte-americanas estão a investigar.

Enquanto o departamento de Saúde de Orange County (OC), na Califórnia, Estados Unidos, dava nos últimos dias um avanço importante à campanha de vacinação contra a covid-19 – a disponibilidade de novas doses fazia os residentes com mais de 65 anos agendar a vacinação –, duas jovens de cerca de 20 anos disfarçavam-se de idosas para poder receber a segunda dose da vacina. A primeira já tinham recebido, sem que o departamento de Saúde saiba como.



REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Segundo os meios de comunicação locais, que citam as autoridades de saúde, com gorros, luvas e máscara – obrigatória –, as jovens dirigiram-se ao Centro de Convenções de Orange County. "Não sei como escaparam da primeira vez", disse o diretor do departamento de Saúde de OC. Raul Pino não soube explicar como as jovens, que disse estarem na casa dos 20 anos, conseguiram receber a primeira dose. As duas apresentaram um boletim de vacinas válido, explicou.

Depois do incidente o sistema de segurança foi reforçado. Pino afirmou ainda que o número de pessoas que tentam falsificar a identidade para receber a vacina é "mais alta do que pensamos".

As duas mulheres foram denunciadas às autoridades e detidas para comprovar a sua identificação. Segundo os agentes, os nomes nos boletins de vacina eram reais e apenas as datas de nascimento tinham sido alteradas.

A investigação vai também tentar apurar de que forma conseguiram as jovens receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Depois desta descoberta temos que ver realmente se as vacinámos nós, quando, o que aconteceu, em que data, para tentar averiguar se há lacunas no processo de vacinação que permitem que as pessoas façam isto", afirmou Raúl Pino.