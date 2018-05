Duas crianças imigrantes feridas por tiros da polícia na Croácia

Dois imigrantes de 12 anos, um afegão e um iraquiano, foram gravemente feridos na quarta-feira pela polícia croata, que abriu fogo contra o veículo que os transportava, anunciou um porta-voz da polícia.

Na quarta-feira, por volta das 22:00 (hora local, 21:00 horas em Lisboa), uma carrinha com matrícula austríaca recusou-se a parar num controlo policial perto da fronteira com a Bósnia, declarou à agência de notícias francesa AFP o porta-voz da polícia Elis Zodan.

A polícia abriu fogo antes de descobrir que havia crianças entre os 29 imigrantes do Afeganistão e do Iraque que estavam a bordo da carrinha.

Havia um total de quinze crianças no veículo. O condutor da carrinha conseguiu escapar para os bosques que existem nas proximidades e ainda hoje continua a ser procurado.

"Gravemente feridas", as crianças foram hospitalizadas em Zadar, no sul do país, e estão "em estáveis", disse Elis Zodan, que não deu mais detalhes sobre a natureza dos ferimentos.

De acordo com o porta-voz, o veículo, que veio da Bósnia, cruzou a fronteira ilegalmente e duas vezes recusou-se a atender aos pedidos da polícia para parar.

"O motorista tentou, por duas vezes, forçar a passagem", insistiu o porta-voz.

A Croácia, a Hungria e a Bulgária, os primeiros países da União Europeia que estão no caminho dos imigrantes que atravessam os Balcãs, são frequentemente criticados pela violência do tratamento reservado pelos seus polícias aos imigrantes.

"A violência contra crianças e jovens que estão a tentar deixar a Sérvia hoje é uma constante e, na maioria dos casos, é exercida pela polícia nas fronteiras dos Estados membros da União Europeia", denunciou em Outubro a missão dos Médicos sem Fronteiras na Sérvia.

Várias centenas de milhares de pessoas fizeram a rota dos Balcãs em 2015 para chegar à Europa Ocidental, antes de a União Europeia decidir fechar as suas fronteiras em Março de 2016.

No entanto, centenas continuam a tentar atravessar a fronteira todos os anos, em condições muitas vezes extremamente perigosas.