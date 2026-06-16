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Drones com explosivos e um atirador: FBI trava ataques planeados para o dia de aniversário de Trump

Isabel Dantas 15:51
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Presidente celebrou os 80 anos com uma série de combates de UFC nos jardins da Casa Branca, no último domingo à noite.

O diretor do FBI revelou nas redes sociais que foram travados "ataques planeados" visando o evento de UFC que teve lugar nos jardins da Casa Branca domingo à noite, no dia de aniversário de Donald Trump.

O FBI trabalhou com outras forças policiais para deter os suspeitos
O FBI trabalhou com outras forças policiais para deter os suspeitos AP

"A 10 de junho o FBI e os nossos parceiros da lei tomaram conhecimento de uma potencial ameaça ao evento UFC America 250 em Washington, envolvendo indivíduos de fora da capital. Graças à rápida ação do FBI, dos nossos parceiros e do Departamento de Justiça, numa operação conjunta entre vários estados diversos indivíduos estão agora sob custódia e os supostos ataques planeados foram interrompidos", escreveu Kash Patel no 'X'. 

Já o diretor dos Serviços Secretos - que têm por missão defender o presidente e as figuras mais proeminentes do Estado -, "trabalharam em contrarrelógio no sentido de identificar e conter os responsáveis" pela ameaça, segundo revelou o diretor daquela força de segurança, Sean Curran.

Segundo a Associated Press, cinco pessoas provenientes do Ohio, Missouri e Califórnia foram detidas. A CNN internacional, que cita um agente federal, acrescenta que as pessoas foram acusadas de discutir planos para atacar o evento recorrendo a drones e a um atirador.

Segundo a mesma fonte, o grupo discutiu numa troca de mensagens a possibilidade de acoplar cargas letais em drones para causar pânico, bem como usar um atirador para disparar contra a multidão. Não se sabe, porém, em que ponto o grupo estava no que diz respeito ao planeamento do ataque no momento em que foram detidos pelas autoridades.

Donald Trump celebrou o seu 80.º aniversário e os 250 anos da independência dos EUA com um evento de UFC na Casa Branca
Ilia Toupruia no combate com Justin Gaethje
Donald Trump, a primeira dama Melania Trump e o presidente do UFC Dana White
Trump assiste ao combate na primeira fila
O combate entre Diego Lopez e Steve Garcia
Donald Trump e a mulher na primeria fila
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Vista geral do octógono
Mark Zuckerberg, CEO da Meta, foi um dos convidados
Combate entre Ilia Toupruia e Justin Gaethje foi 'sangrento'
Houve fogo de artifício durante o evento
Trump pisou o octógono
Kash Patel, diretor do FBI, não perdeu pitada dos combates
Justin Gaethje celebra vitória sobre Ilia Toupruia
Marco Rubio também não faltou
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