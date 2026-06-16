Artista russo crítico de Vladimir Putin assassinado com 5 tiros na Polónia

Homicídio aconteceu num parque de estacionamento, numa cidade a 40 quilómetros da Bielorrússia.

O artista russo Semyon Skrepetsky, de 44 anos, cujo verdadeiro nome é Robert Kuzovkov, foi encontrado morto na Polónia, tendo sido atingido com cinco tiros, um deles na cabeça. Era conhecido por retratar Vladimir Putin através da pintura como um ditador sanguessuga, ridicularizando também através dos seus desenhos os aliados mais próximos do presidente russo.



Polícia polaca investiga as imediações do local do crime AP

Kuzovkov foi baleado na cidade polaca da Biala Podlaska, a pouco mais de 40 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia. As autoridades revelaram que tudo aconteceu num parque de estacionamento, onde o artista foi baleado a curta distância, com cinco tiros no peito, nas costas e na cabeça. Tudo aponta para um homicídio encomendado.

"Quando a vítima caiu no chão, o homicida aproximou-se e disparou mais três tiros, deixando depois rapidamente o local. O Robert Kuzovkov morreu ali mesmo", disse o porta-voz do procurador de Lublin, na Polónia.

As autoridades polacas lançaram uma 'caça ao homem', tendo detido dois indivíduos, ambos bielorrussos, de 33 e 37 anos, perto da embaixada daquele país, para interrogatório. Um taxista que terá transportado o assassino até ao local foi também questionado.

Um porta voz da polícia revelou que o suspeito "pode ter trocado de roupa". "Neste momento o mais importante é identificar o atirador o mais rapidamente possível".