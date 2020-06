Donald Trump sugere que idoso ferido pela polícia pode ter encenado o episódio

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu, esta terça-feira, que o manifestante de 75 anos que foi ferido após ter sido empurrado pela polícia no estado de Nova Iorque pode ter encenado esse episódio.

Na passada semana, o vídeo de uma manifestação na cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque, causou uma onda de indignação, por revelar imagens de um idoso, Martin Gugino, a ser empurrado por dois polícias antes de cair no chão, durante uma manifestação contra o racismo.





Uma declaração inicial das autoridades disse que o manifestante, que estava a sangrar e parecia ter perdido a consciência, "tropeçou e caiu".

Mas, perante a indignação provocada pelas imagens de vídeo, os dois agentes envolvidos foram suspensos e foi aberta uma investigação.

Hoje, Donald Trump usou a sua conta pessoal da rede social Twitter para sugerir que a queda de Gugino possa ter sido uma encenação.

"O manifestante de Buffalo empurrado pela polícia pode ser um provocador da Antifa", escreveu o presidente, referindo-se ao movimento antifascista que acusa de ter fomentado episódios de violência na sequência da morte do afro-americano George Floyd.

Donald Trump fez, de seguida, referência, um pouco confusa, a uma reportagem de um canal televisivo segundo a qual o manifestante teria procurado intercetar as comunicações da polícia.

"Terá sido uma encenação?", interrogou-se o presidente.





Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?