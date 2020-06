Emirados Árabes Unidos vão enviar uma missão a Marte

O mundo árabe anunciou que, pela primeira vez na história, vai ter uma missão espacial cujo objetivo é explorar outro planeta, neste caso, Marte. A missão planeada pelos Emirados Árabes Unidos chama-se "Hope Stars".A missão consiste em lançar uma sonda em direção a Marte que, sendo lançada a 15 de julho, deve atingir a órbita marciana em fevereiro de 2021. O objetivo é recolher dados sobre o clima do planeta vermelho e talvez perceber o que levou à perda atmosférica do planeta, incluindo o desaparecimento de hidrogénio e oxigénio na superfície. "Estamos a estudar um planeta muito parecido com o nosso, mas sofreu mudanças ao ponto de já não poder ter água, um dos principais elementos da vida", disse a vice-gerente do projeto, Al-Amiri.Os dados recolhidos pela sonda serão partilhadas com centenas de institutos de pesquisa espacial.Os Emirados Árabes Unidos já lançaram quatro satélites de observação da Terra, inicialmente em conjunto com a Coreia do Sul, e no ano passado enviaram um astronauta para a Estação Espacial Internacional.