Morreu esta segunda-feira o bebé de dois meses alegadamente agredido pelo pai em Barcelona, internado desde dia 4 de janeiro na unidade de cuidados intensivos do hospital Vall D’Hebron. O pai foi detido como alegado autor das agressões mas posteriormente deixado sair em liberdade condicional com medidas cautelares. Segundo o El País, foi aberta uma investigação ao caso.

Foi a mãe do bebé que o levou ao hospital, onde este chegou com um hematoma na cabeça, um braço partido e indícios de maus tratos anteriores. Após terem sido realizados exames médicos, o hospital ativou o protocolo contra os maus tratos infantis e chamou os Mossos d’Esquadra, que detiveram o pai – um homem de 21 anos – como suposto autor da agressão. Dois dias depois, ficou em liberdade condicional com ordem de restrição.

A Direção Geral de Atenção à Infância e Adolescência (Dgaia) da Generalitat tinha assumido a tutela do bebé após a mãe e o pai terem negado agressões à criança. De acordo com o El Mundo, o pai acabou por assumir ter agredido o bebé.