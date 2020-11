Diretor-geral da OMS em quarentena, mas sem sintomas

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que iniciou uma quarentena, após ter estado em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, especificando que não apresenta sintomas.

"Estou bem e sem sintomas, mas estarei em quarentena nos próximos dias, de acordo com os protocolos da OMS e trabalharei em casa", escreveu, no domingo à noite, Tedros Adhanom Ghebreyesus na conta na rede social Twitter.



I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

"É extremamente importante que todos cumpramos as normas de saúde. É assim que vamos quebrar as cadeias de transmissão (...), suprimir o vírus e proteger os sistemas de saúde", acrescentou.

O responsável da OMS tem estado na vanguarda das iniciativas da agência de saúde das Nações Unidas para combater a pandemia.

No início de outubro, foi obrigado a defender o trabalho da OMS, acusada, em particular pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de incompetência na gestão da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.