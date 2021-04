Dinamarca não quer a vacina da AstraZeneca. O que acontece às doses que sobraram?

Governo não sabe ainda o que fazer com as 200 mil doses da vacina da AstraZeneca que tem na reserva e as 3,5 milhões de doses contratadas que vêm a caminho. OMS sugeriu partilhar as doses com países pobres, mas países da Europa já estão a fazer fila.