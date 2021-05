Noruega exclui vacina da AstraZeneca do plano de vacinação

A Noruega anunciou esta quarta-feira que não vão continuar a administrar vacinas da covid-19 feitas pela AstraZeneca, colocando ainda em "stand-by" uma decisão sobre a vacina da Johnson & Johnson. É o segundo país a retirar a vacina do plano de vacinação, depois da vizinha Dinamarca, que também excluiu a J&J da vacinação.



A decisão foi comunicada pela primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, após a comissão responsável ter recomendado que ambas as vacinas fossem excluídas do programa de vacinação da covid-19, devido ao risco de desenvolvimento de raros mas graves efeitos secundários como a coagulação do sangue. "O governo decidiu que a vacina da AstraZeneca não será utilizada na Noruega, nem sequer em voluntários", disse.



A Noruega tinha anunciado a 11 de março a suspensão da vacina da AstraZeneca, após ter sido registado um pequeno número de pessoas hospitalizadas com eventos tromboembólicos entre vacinados.