Foram detidos dois jovens suspeitos de estarem envolvidos na morte da jornalista Lyra McKee, que foi baleada na noite de quinta-feira em Londonderry, na Irlanda do Norte. Os jovens de 18 e 19 anos terão sido identificados depois da polícia ter divulgado imagens das câmaras de segurança do local e da hora onde ocorreu o homicídio da jornalista, para que a população ajudasse a identificar os atiradores.A polícia irlandesa, citada pelos meios de comunicação social daquele país, acredita que este foi um "ato terrorista" levado a cabo por dissidentes republicanos ligados ao grupo New IRA, uma célula de origem terrorista que terá surgido a partir do velho IRA (o auto-denominado exército da Irlanda do Norte).