A polícia holandesa já deteve três suspeitos – entre eles o atirador – relacionados com o tiroteio num elétrico em Utrecht, Holanda, que matou três pessoas e feriu cinco. O suspeito de ser o atirador, Gokmen Tanis, tem 37 anos e foi apanhado depois de uma caça ao homem que durou sete horas. Será presente a juiz esta quinta-feira.

Gokmen Tanis

As autoridades ainda estão a tentar estabelecer um motivo para o tiroteio. No dia 18, a agência noticiosa turca Anadolu falou com familiares de Tanis que relataram que ele teria disparado sobre um familiar no elétrico, tendo depois alvejado quem o tentasse ajudar.

Rob van Bree, comissário regional da polícia, afirmou num programa de televisão que não havia ligação conhecida ainda entre o suspeito e as vítimas. Já Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, considerou que não podem ser postos de parte motivos "terroristas". Rutger Jeuken, o procurador-geral de Utrecht, alega que podem estar em causa assuntos familiares.

O jornal Algemeen Dagblad identificou uma das vítimas como uma mulher de 19 anos que trabalhava num café e outra como um treinador de futebol local e pai de dois filhos. As autoridades ainda não identificaram a terceira vítima.

Utrecht é a quarta maior cidade da Holanda, sendo habitada por cerca de 340 mil pessoas.