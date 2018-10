Traficante mais procurado de Espanha entrega-se após aparecer em videoclipe

Francisco Tejón, líder do cartel Los Castañas e um dos narcotraficantes mais procurados em Espanha, entregou-se esta quarta-feira às autoridades após ter surgido num videoclipe do cantor cubano Clase A - entretanto removido do YouTube.

Conhecido como Isco, Tejón tinha um mandado de captura em seu nome desde 2016, revela o El País. Publicado há cerca de dez dias, o videoclipe mostra o narcotraficante e revela ainda imagens gravadas no exterior de uma mansão que os Los Castaña usavam para orgias privadas, no bairro de Guadacorte de Los Barrios, em Cádiz.



Tejón, que liderava uma rede de tráfico de droga com o irmão Antonio, entregou-se numa esquadra perto de Cádiz, onde chegou acompanhado pelo advogado. Francisco vai juntar-se na prisão ao irmão, detido a 7 de Junho quando foi visitar a amante.



As autoridades suspeitam que os irmãos Tejón chegaram a reunir mais de 30 milhões de euros com tráfico de drogas.