Os independentistas catalães aproveitaram a visita do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, às Cortes Generales para um novo protesto.

No final do discurso do Chefe de Estado perante os membros da Câmara dos Deputados e do Senado, centrado nas relações entre Portugal e Espanha e no que ambos os países alcançaram desde a democracia, os deputados independentistas catalães começaram a cantar a Grândola, Vila Morena, música de Zeca Afonso símbolo da Revolução portuguesa.







Nas mãos dos independentistas, estavam cravos amarelos. A flor é também ela símbolo da revolução de Abril, enquanto a cor representa o movimento de protesto contra os políticos presos e acusados na sequência da declaração de independência de 2017.

Para abafar o momento [ndr: pode ser visto aos 47 minutos do vídeo acima], os restantes deputados aplaudiram Marcelo ainda com mais intensidade.