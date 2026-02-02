Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 11:45

“A Nicki Minaj não está cá”: Trevor Noah imita Trump e faz piada com ida da cantora à Casa Branca

O comediante apresentou a cerimónia dos Grammy, este domingo, e não resistiu a fazer uma piada sobre a ida da rapper Nicki Minaj à Casa Branca, na semana passada.

