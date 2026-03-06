Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 11:46

“Quem é o melhor?”: Trump compara Messi a Pelé durante cerimónia na Casa Branca

Donald Trump, presidente dos EUA, recordou ter visto Pelé a jogar pelos New York Cosmos e lançou uma comparação com Lionel Messi. O momento surgiu durante uma cerimónia na Casa Branca que homenageou a equipa do Inter Miami pela conquista da MLS do ano passado.

