Depois de Putin, Guterres vai encontrar-se com Zelensky na próxima semana

António Guterres vai reunir-se com Volodymyr Zelensky dois dias depois do encontro com Vladimir Putin, em Moscovo. O encontro entre o presidente russo e o secretário-geral da ONU está marcado para terça-feira, 26 de abril, a que se segue a viagem até à Ucrânia, na quinta-feira (28), para a reunião com o líder ucraniano.