Departamento de Justiça dos EUA investiga governador de Minnesota e autarca de Minneapolis

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos estará a investigar algumas autoridades do Minnesota, nomeadamente o governador Tim Walz e o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey. A informação está a ser avançada pela NBC News, que cita uma fonte familiarizada com o processo, e que refere que em causa está a teoria de que ambos obstruíram as atividades dos agentes da imigração (ICE).



Jacob Frey e Tim Walz investigados pelo Departamento de Justiça dos EUA Foto AP/Bruce Kluckhohn

Minneapolis tem sido palco de vários protestos, desde que um agente do ICE matou a tiro Renee Nicole Good, na semana passada. Tanto Tim Walz como Jacob Frey, discordaram das autoridades federais - que garantem que o polícia Jonathan Ross agiu em legítima defesa. Além de criticarem a resposta federal, questionaram por que é que o FBI não está a investigar este agente.

"Há dois dias foi [a senadora] Elissa Slotkin. Na semana passada foi [o presidente da Reserva Federal] Jerome Powell. Antes disso, [o senador] Mark Kelly. Usar o sistema judicial como arma e ameaçar opositores políticos é uma tática perigosa e autoritária. A única pessoa que não está a ser investigada pelo assassinato de Renee Good é o agente federal que disparou contra nela”, afirmou na sexta-feira o governador do Minnesota em comunicado.

O presidente da Câmara de Minneapolis entretanto já reagiu às notícias sobre a investigação por parte do Departamento de Justiça e afirmou que "não se deixará intimidar". “Esta é uma tentativa óbvia de me intimidar por defender Minneapolis, as nossas forças policiais e os nossos moradores contra o caos e o perigo que esta administração trouxe para as nossas ruas”, disse. "Nem a nossa cidade nem o nosso país sucumbirão a esse medo. Permanecemos firmes como uma rocha."

O Departamento de Justiça recusou-se, contudo, a comentar esta alegada investigação. Apenas a procuradora-geral, Pam Bondi, reagiu na sexta-feira a esta notícia. "É um lembrete para todos em Minnesota: ninguém está acima da lei", escreveu na rede social X.

A reminder to all those in Minnesota: No one is above the law. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 17, 2026

Esta informação está agora a levantar preocupações. Aaron Terry, diretor de defesa pública da Fundação para os Direitos Individuais na Educação, afirmou na sexta-feira, através de um comunicado citado pela NBC, que se a investigação se basear em críticas às operações de imigração do governo, “é flagrantemente inconstitucional e intolerável”.