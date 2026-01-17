Desapareceu na Indonésia um avião regional com funcionários de Ministério a bordo

Um avião regional, com 11 passageiros a bordo - entre os quais três funcionários do Ministério dos Assuntos Marinhos e Pescas -, desapareceu este sábado, enquanto se aproximava de uma região montanhosa entre a principal ilha da Indonésia, Java, e a ilha de Sulawesi. A informação foi avançada pelas autoridades locais, e citada pela agência de notícias Associated Press, que garantem que estão a ser levadas a cabo operações de busca e resgate.



Avião desaparecido na Indonésia com 11 a bordo Foto AP/Gerry Kossay

O turboélice ATR 42-500, operador pela Indonesia Air Transport, seguia de Yogyakarta para a capital de Sulawesi do Sul quando desapareceu dos radares às 13h17 locais (06h17 de Lisboa). Segundo o porta-voz do Ministério dos Transportes Endah Purnama Sari, na altura, o avião havia recebido instruções de tráfego aéreo para corrigir o seu alinhamento de aproximação. "Após as últimas instruções do ATC, o contacto via rádio foi perdido e os controladores declararam estado de emergência."

Como resultado, foram mobilizadas várias equipas de busca e resgate, apoiadas por helicópteros da Força Aérea, drones e unidades terrestres. Estas equipas concentraram, sobretudo, as suas buscas nas montanhas onde se acredita que a aeronave se tenha desviado da rota.

?? JUST IN | An ATR 42-500 (PK-THT) aircraft has gone missing in Indonesia.



Debris is reported on a mountain; last signal received 04:20 UTC, 20 km NE of Makassar Airport.



The plane belongs to Indonesia’s Ministry of Marine Affairs & Fisheries. Search operations underway. pic.twitter.com/KnWHhn01JI — The News Drill™ (@thenewsdrill) January 17, 2026

Apesar de ainda não ser conhecida a localização da aeronave, várias pessoas que seguiam numa excursão no Monte Bulusaraung relataram ter encontrado destroços, um logotipo compatível com a marca Indonesia Air Transport e pequenos focos de incêndio.

“Os avistamentos foram relatados às autoridades e estão a ser verificados pelas equipas de resgate que tentam chegar à área”, disse o major-general Bangun Nawoko citado pela AP.