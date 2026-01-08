Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 12:25

O momento em que mulher desarmada é baleada por agente do ICE nos EUA

Um agente do Serviço de Controlo de Alfândega (ICE) disparou e matou uma mulher, esta quarta-feira, em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, durante uma operação de controlo de imigração. O tiroteio foi classificado pelas autoridades federais como legítima defesa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.