O juiz federal Sérgio Moro afirmou que, apesar de ter sido escolhido pelo presidente-eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, para ministro da Justiça e da Segurança Pública, não se vê "ainda como um político verdadeiro" e que não se vê jamais a disputar um cargo político.

Moro esteve num evento sobre o mercado de construções sustentáveis no Brasil, em Curitiba, esta segunda-feira, tendo respondido a perguntas dos jornalistas. Na declarações prestadas o juiz federal que esteve à frente da investigação à operação Lava Jato afirmou que não se vê "ingressando na política" nem como "um político verdadeiro", ainda.

O juiz cujas decisões sobre Lula da Silva estão a ser questionadas depois de ter aceitado a nomeação de Bolsonaro disse ainda que vê este movimento como "um ingresso num cargo que é predominantemente técnico" e que pretender trabalhar no Ministério da Justiça com aquilo que conhece, a Justiça, segundo a Globo.

Numa mensagem enviada aos seus colaboradores da Justiça Federal, Moro explicou que irá trabalhar no ministério da Justiça para tornar mais útil e eficaz os mecanismos de luta contra a corrupção e o crime organizado, "com respeito à Constituição, às leis e aos direitos fundamentais".

Moro acrescentou ainda ter orgulho de ter participado na Justiça Federal e pediu que os juízes que o sucederem actuem com independência, mesmo eventualmente contra o Ministério da Justiça: "Continuem dignificando a Justiça com actuação independente (mesmo contra, se for o caso, o Ministério da Justiça)".



Sérgio Moro aceitou, na passada quinta-feira, o convite endereçado por Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, tendo já pedido para ser afastado da operação Lava Jato que liderava desde 2013.

Durante a campanha eleitoral, Moro não declarou apoio directo a Bolsonaro, mas referiu que voltar a eleger um presidente do PT seria inaceitável já que, na sua opinião, seria igual a apoiar o esquema de corrupção desmontado pela operação Lava-Jato, em que muitos dos arguidos pertencem a este partido. O ex-presidente petista Lula da Silva foi inclusivamente condenado a pena de prisão.