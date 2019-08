Um piloto da companhia aérea Delta foi detido e retirado de um avião que estava prestes a descolar no aeroporto Minneapolis-Saint Paul, nos EUA. Tal aconteceu porque o homem estava embriagado.





O caso levou a que o voo com destino a San Diego se atrasasse.Segundo a CNN, o comportamento de Gabriel Schroeder, de 37 anos, aparentava ser estranho momento antes de entrar para a aeronave.De acordo com a mesma fonte, o piloto foi visto a abandonar uma fila do controlo de segurança para membros das tripulações. Ao que tudo indindica, e de acordo com um porta-voz do aeroporto, Patrick Hogan, Schroeder fê-lo depois de perceber que o controlo de segurança estava a ser reforçado naquela altura.O homem decidiu afastar-se e regressou momentos depois. Nessa altura conseguiu passar no controlo de segurança, mas acabou detido porque as autoridades encontraramna sua posse e comprovaram que o piloto estava embriagado.Mais tarde, Gabriel Schroeder acabou por ser libertado.O caso está a ser investigado pela Delta em parceria com as autoridades.