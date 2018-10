Extrema perícia do piloto permite aterragem de emergência sem fazer vítimas ou causar acidentes.

Um pequeno avião aterrou numa auto-estrada movimentada em El Cajon, no estado americano da Califórnia, e conseguiu desviar-se das viaturas que ali circulavam sem causar acidentes ou vítimas. A manobra foi necessário após a aeronave sofrer problemas mecânicos durante uma aula de voo.



Os condutores que circulavam na via no momento (durante a tarde de sexta-feira) filmaram a aterragem e partilharam a história nas redes sociais. Nas imagens percebe-se a extrema perícia do piloto, Ryan Muno, que consegue 'encaixar' o avião entre os vários carros em movimento, ocupando duas faixas de rodagem e evitando chocar com algum deles.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FABC10News%2Fvideos%2F713111992374110%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Já com o avião no chão, o piloto conseguiu de seguida manobrar o aparelho para a via de sáida da auto-estrada, imobilizado o aparelho sem tocar em nenhum veículo.

O episódio insólito aconteceu enquanto o instrutor de voo da Academia de Voo da Califórnia, Ryan Muno, de 25 anos, dava aulas a um homem de 36 anos e o motor do avião apresentou uma avaria e perdeu a força, avança o jornal The Huffpost.

Muno percebeu, então, que não seria possível até chegar ao aeroporto de Gillespie Field. O professor assumiu os comandos da aeronave e realizou a aterragem na estrada, onde a pequena avioneta seguiu o sentido do trânsito, evitando colisões com os veículos.

As autoridades estão a investigar o incidente.