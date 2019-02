As autoridades brasileiras desmantelaram uma fábrica de Ferraris e Lamborghinis falsos, em São Paulo. A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo na sequência de uma denúncia.

Nas instalações que se situam na zona sul da cidade, eram aproveitadas carcaças de automóveis comuns, cobertas com partes de carros de luxo. As viaturas falsificadas destinavam-se à venda ou ao aluguer e as suas imagens eram partilhadas nas redes sociais. Contudo, os responsáveis pela fábrica negaram as acusações de falsificação.