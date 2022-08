Personalidades importantes da elite política russa marcaram presença no funeral de Darya Dugina, que morreu na sequência da explosão de uma bomba nos arredores de Moscovo.

Darya Dugina considerada "mártir" que "morreu pela Rússia" no seu funeral

Decorreu esta terça-feira o funeral de Darya Dugina, a filha de um aliado de Putin que morreu na tarde do dia 20 vítima de uma bomba colocada no carro em que seguia. A homenagem realizou-se nos estúdios da televisão estatal em Moscovo e vários políticos marcaram presença. Darya Dugina, que também era jornalista e comentadora televisiva que apoiava a invasão à Ucrânia, foi considerada uma mártir cuja morte deve inspirar as forças russas.