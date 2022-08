Bolsonaro: Vacinados contra covid-19 viravam 'jacaré'? Foi 'figura de linguagem'

Jair Bolsonaro, o atual presidente brasileiro e candidato às eleições de 2 de outubro, deu uma entrevista na TV Globo em que alegou que iria respeitar os resultados de eleições "limpas e transparentes". Quando confrontado com as declarações em como quem tomasse a vacina "podia virar jacaré", afirmou que se tratava de uma "figura de linguagem". Associou ainda as manifestações de apoiantes seus em que pedem o regresso da ditadura e o encerramento do Congresso à "liberdade de expressão".