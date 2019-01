Entre as tarefas que os novos cuidadores do farol devem ter estão: cozinhar, limpar, lavar a roupa, reabastecer os mantimentos e ainda transportar os hóspedes entre o continente e a ilha.



Os candidatos devem ter uma licença da Guarda Costeira de forma a poderem operar o barco local e não podem ser fumadores. O trabalho é também "incompatível com quem tem filhos" e é "altamente desencorajado quem tiver animais, especialmente cães".

Para os que alguma vez sonharam em viver numa ilha, existe aqui uma oportunidade (bem) paga para o fazer. Basta mudar-se para os EUA e estar disposto a tomar conta de um farol isolado numa ilha que serve de alojamento local.Há uma oferta de emprego para uma pequena ilha na costa de São Francisco, EUA, que procura dois operadores para o farol. O salário é de 130 mil dólares anuais (cerca de 113 mil euros), a dividir por duas pessoas. As candidaturas abrem em Abril.O farol do século XIX encontra-se num estreito entre San Pablo e São Francisco e os atuais responsáveis por tomar conta do edifício - Che Rodgers e Jillian Meeker - vão abandonar o posto.