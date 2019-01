Alan Naiman morreu de cancro em 2018. Durante duas décadas poupou milhões de dólares para doar à caridade. Podia comprar carros e sapatos, mas preferiu dedicar a sua vida aos outros.

Alan Naiman ganhava 67.200 dólares (58.559 euros) por ano como assistente social, mas quando tinha sapatos rotos, emendava-os com fita-cola. Adorava carros, mas guiava sempre o mesmo chaço. Aos olhos dos amigos, era "demasiado poupadinho". Contudo, quando morreu de cancro aos 63 anos em 2018, os mesmos amigos ficaram chocadas quando se aperceberam para onde ia o dinheiro de Naiman: guardar para mais tarde doar a organizações de caridade.



De acordo com a Associated Press, o norte-americano juntou cerca de 11 milhões de dólares (9,59 milhões de euros) ao longo de duas décadas de trabalho em dois empregos, um deles o de assistente social no Ministério da Saúde e dos Serviços Sociais. Naiman não tinha mulher nem filhos, o que lhe permitia uma certa flexibilidade. Os amigos tinham uma ideia algo excêntrica dele, pela obsessão a gastar dinheiro apenas necessário. Não mais do que isso.



Quando foi informado que tinha cancro terminal, começou a investigar organizações de caridade. Deu mais de dois milhões e meio de dólares a uma instituição que apoia crianças filhas de mulheres toxicodependentes. O que o convenceu? Naiman queria arranjar casa para um bebé - e a instituição acabou por acolhê-lo. Naiman também escolheu ajudar outra instituição que trabalha com adopções.



Os amigos culpam um acontecimento concreto para o comportamento de Alan Naiman: tratar do irmão deficiente. Falecido em 2013, o irmão "coloriu o modo como ele olhava para as coisas", explicou uma amiga.