Paciente encontra-se em estado vegetativo há dez anos. Bebé nasceu saudável. Autoridades investigam quem foi o autor dos abusos sexuais de que mulher foi vítima.

O diretor de um lar de cuidados intensivos onde uma mulher em estado vegetativo deu à luz em Dezembro demitiu-se. O anúncio foi feito pela empresa Hacienda HealthCare. David Leibowitz, porta-voz da empresa, afirmou que Bill Timmons esteve à frente do lar durante 28 anos.



As autoridades de Phoenix, nos EUA, estão a investigar um caso de abuso sexual depois de uma mulher internada no centro de cuidados intensivos e em estado vegetativo há dez anos ter dado à luz em Dezembro. A situação provocou revolta nas famílias de outros pacientes do Hacienda HealthCare, que temem que os seus familiares também tenham sido vítimas de abuso sexual ou que estes se venham a repetir.

O estabelecimento de saúde está sob vigilância policial enquanto as perícias criminais estão a ser efetuadas e os investigadores tentam descobrir como é que a paciente ficou grávida, segundo a CBS.

"Muitas pessoas estão zangadas – a minha família incluída", disse Gary Londer, um pai de um paciente, à CBS. Outra mãe contou que não tem conseguido dormir por causa do que aconteceu no centro de cuidados intensivos.

Jazzmyne, de 22 anos, é uma paciente do Hacienda Healthcare há dois anos. Desde que o caso foi descoberto, a sua mãe Cesena não sai do seu lado. "A confiança foi quebrada e completamente destruída", garantiu.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, a mulher está internada no Hacienda Healthcare há dez anos. Sofreu um acidente em que quase se afogou e que a deixou incapacitada. A paciente teve o parto no dia 29 de dezembro, e o filho nasceu saudável. Nenhum dos funcionários da clínica tinha conhecimento de que a mulher estava grávida e só se aperceberam após esta começar a gemer levemente pouco antes de entrar em trabalho de parto.





Esta é uma das grandes questões que os investigadores querem descobrir: como é que os trabalhadores do centro de cuidados intensivos não sabiam que a paciente estava grávida até esta entrar em trabalho de parto? Até agora as autoridades ainda não fizeram detenções e estão a considerar obter um mandato para conseguir amostras de ADN de todos os funcionários.

Apesar de as leis norte-americanas limitarem o número de câmaras de videovigilância em centros de cuidados de saúde, Cesena afirma que é necessário instalar mais, principalmente nos corredores, quartos e no posto das enfermeiras.

Uma base de dados federal que controla a qualidade de centro de cuidados intensivos deu uma nota de uma estrela em cinco ao Hacienda Healthcare. Já em 2013, um funcionário tinha sido despedido por fazer comentários sexuais sobre pacientes. O centro de Phoenix dedica-se ao cuidado de pacientes com deficiências intelectuais e tem pelo menos 74 camas.