O aviso foi feito pela polícia de Loretto, no Tennessee, Estados Unidos, via Facebook: não é boa ideia as pessoas desfazerem-se das metanfetaminas através da sanita. Porquê? Apesar de a água ser processada, os métodos de limpeza não conseguem retirar este tipo de droga de lá - e esta pode chegar aos jacarés que vivem perto.

"Malta… por favor não deitem as drogas sanita abaixo", pediu a polícia. Sem ser devidamente limpa, as substâncias na água chegam aos animais, como patos, gansos… e jacarés. As metanfetaminas têm efeitos estimulantes.