Parecia ser um pássaro exótico quando foi avistado perto de uma estrada, na passada segunda-feira, dia 1 de julho, mas era, afinal, apenas uma gaivota coberta de caril.





A ave foi resgatada por um hospital veterinário.

"Esta é uma das situações mais estranhas que vimos desde há algum tempo", declarou o hospital Tiggywinkles Wildlife, em Inglaterra, local onde o pássaro foi levado.

De acordo com o hospital em Buckinghamshire, no Reino Unido, a ave, de alguma forma, terá sido coberta com caril, o que a impediu de voar adequadamente, conta o canal de notícias CNN.

Tudo o que ele precisava era de um banho. Os veterinários conseguiram limpar todo o caril que estava a cobrir a gaivota.

"Nós fizemos a limpeza e está tudo bem, sem nenhuma dor de barriga! Espero que a ave continue com uma dieta muito mais branda no futuro!", revelou Lucy Kells, enfermeira veterinária.