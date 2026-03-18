Cuba acusa EUA de ameaçarem diariamente derrubar o Governo e tomar o país

Presidente cubano afirmou que os Estados Unidos utilizam o "pretexto" da "economia enfraquecida" de Cuba para demonstrar interesse em "apropriar-se do país".

O presidente cubano criticou esta quarta-feira os Estados Unidos por ameaçarem "quase diariamente derrubar" o Governo da ilha e pretenderem "apropriar-se do país", enquanto aplicam sanções energéticas que qualificou como um "castigo coletivo".



Presidente de Cuba acusa os EUA de tentarem derrubar o governo e tomar o país Foto AP/Ramon Espinosa

Miguel Díaz-Canel denunciou nas redes sociais que Washington "ameaça publicamente Cuba quase diariamente com a derrubada pela força da ordem constitucional", depois de o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, ter afirmado na segunda-feira que seria "uma honra" tomar a ilha.

"Eles pretendem e anunciam planos para se apoderarem do país, dos seus recursos, das propriedades e até da própria economia que procuram asfixiar para nos fazer render", afirmou Díaz-Canel.

Após a captura do ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Washington suspendeu a comercialização de petróleo de Caracas para Cuba e ameaçou aplicar tarifas a todos os países que continuassem a fornecer hidrocarbonetos à ilha.

O presidente cubano afirmou que os Estados Unidos utilizam o "pretexto indignante" da "economia enfraquecida" de Cuba, embora a crise da ilha se deva à "guerra económica feroz" a que Washington submeteu o país, que "é aplicada como castigo coletivo contra todo o povo".

"Perante o pior cenário, Cuba tem uma certeza: qualquer agressor externo deparar-se-á com uma resistência inexpugnável", concluiu Díaz-Canel.

A situação em Cuba tem-se agravado devido à escassez de combustível, afetando todos os serviços, incluindo hospitais, gerando também apagões generalizados em todo o território.

A falta de eletricidade impediu a realização de cerca de 50.000 cirurgias só no mês de fevereiro, alertaram as autoridades cubanas.

Segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, a escassez de combustível está também a atrasar a entrega de ajuda humanitária e a dificultar o acesso aos cuidados de saúde.

A organização das Nações Unidas sublinhou hoje que dezenas de contentores de ajuda humanitária já se encontram no porto de Havana e que estão mesmo a ser esperadas novas remessas, mas a falta de combustível está a aumentar os custos e a atrasar a entrega dessa ajuda a quem dela necessita.

Esta escassez está também a limitar as operações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), apesar de esta dispor de material médico, alertou a entidade.

Paralelamente a estes esforços estão previstas chegar a Cuba em 21 de março mais de 20 toneladas em ajuda através da coluna "Comboio Nuestra América a Cuba".

A iniciativa, que se destinava inicialmente à entrega de ajuda humanitária via flotilha, acabou por receber um volume elevado de contribuições de organizações de diversos países e efetuará agora entregas de alimentos, medicação e produtos de higiene por via marítima e aérea.

Segundo o comunicado divulgado pelo "Comboio Nuestra América a Cuba", as ajudas incluem também mais de 500 mil dólares (cerca de 434 mil euros ao câmbio atual) em painéis solares e geradores para apoiar hospitais, 400 mil dólares (347 mil euros) em itens como produtos de nutrição infantil e mais 23 mil dólares (20 mil euros) em medicação para doentes com cancro.

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