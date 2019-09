ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

"Não és a minha mamã, mamã." Foi com surpresa que uma belga ouviu esta frase da filha adotiva, enquanto lhe contava uma história de embalar. Apesar de ter ficado preocupada, acabou por ignorar: "Pensei que ela estivesse a falar de outra mãe adotiva que teve no passado", explicou, citada pela BBC, preferindo não ser identificada. Na verdade, a menina referia-se mesmo à sua mãe biológica, natural do Congo, de quem fora separada à força e levada por uma rede ilegal de tráfico de menores – que pode ter tido o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, como porta de entrada para a Europa.Esta história é semelhante à de várias outras crianças adotadas na Bélgica, que foram raptadas num campo de férias no Congo e depois enviadas para um orfanato, e por fim adotadas ilegalmente na Europa. Os pais biológicos, provenientes de zonas rurais e pobres do país, enviaram as suas crianças para a capital durante as férias escolares – mas nunca mais as voltaram a ver. Sem acesso a representação legal ou assistência das autoridades locais, a única coisa que estes puderam fazer foi esperar.