Murtaza Ahmadi foi notícia em todo o mundo no ano de 2016. Foi fotografado com uma camisola de plástico com o nome de Messi e acabou mesmo por conhecer o futebolista em Barcelona.



No entanto, as dificuldades em que vivia não deram tréguas e o pequeno Murtaza vive agora como sem-abrigo. Segundo a EFE, Murtaza vive numa das ruas do Afeganistão. O menino e a família viviam num dos locais mais seguros do distrito de Jaghori, mas depois do ataque dos tãlibas no inicio de Novembro tudo mudou.



Ahmadi vive com os pais e quatro irmãos num abrigo de refugiados. "Tenho muitas saudades da minha casa em Jaghori. Aqui não tenho bola e não posso jogar futebol ou sair à rua", disse o fã de Messi lamentando ter perdido o rasto às camisolas que o craque lhe tinha dado em Barcelona.



"Depois de Murtaza ter conhecido Messi no Qatar, a situação voltou a piorar e vivíamos com medo porque as pessoas pensavam que o Messi nos tinha dado um monte de dinheiro", contou um dos irmãos, Humayoon Ahmadi, de 17 anos.





Murtaza has the real thing now! #LeoMessi helped make his dream come true & gave him signed jerseys & a football. pic.twitter.com/ls6nUOdaBL — UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) 25 de fevereiro de 2016