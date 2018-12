Forte sismo na Nova Caledónia com pouco impacto

Um terramoto de magnitude 7,6 atingiu, esta quarta-feira, a costa leste da Nova Caledónia, na Oceânia. O forte abalo levou as autoridades a decretarem um alerta de tsunami para a Nova Caledónia e Vanuatu e a pedirem às pessoas para se deslocarem para zonas a 300 metros da costa e, se possível, a 12 metros acima do nível do mar. Segundo a Reuters, registaram-se poucos danos.

"A boa notícia é que não tivemos feridos nem danos", revelou o porta-voz da protecção civil e gabinete de gestão de risco da Nova Caledónia Oliver Ciry.

Segundo a agência noticiosa, a produção de níquel foi brevemente interrompida pelo terremoto, devido à evacuação do porto de Noumea.