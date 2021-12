Covid: Saiba o que esperar quando viajar de avião

A nova variante do vírus SARS-CoV-2 veio complicar, uma vez mais, as viagens aéreas.

Se tem viagem marcada ou pensa em viajar para o estrangeiro de avião, certifique-se dos requisitos de combate à covid-19 que o país de destino exige para poder entrar. Caso contrário poderá ter de passar horas num aeroporto até conseguir sair e, mesmo depois, ser obrigado a permanecer em isolamento.

Foi o que aconteceu no domingo, a 600 passageiros de dois aviões oriundos da África do Sul que, à chegada ao aeroporto de Amesterdão ficaram horas dentro do avião à espera de serem testados à covid. Segundo a correspondente do New York Times, Stephanie Nolen que ia a bordo, nem água foi disponibilizada aos passageiros.

Sessenta e um testaram positivo e foram colocados em quarentena num hotel, junto ao aeroporto de Schiphol. Destes, 13 estavam infectados com a nova variante Omicron.